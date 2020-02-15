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  • Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır! Kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:49
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:49

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır! Kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır! Kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti

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Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Kara Kartal’ın genç teknik adamı Sergen Yalçın, takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ı Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de görevlendirdi. 34 yaşındaki futbolcunun oyunun ilk ve ikinci yarısında etkili olamamasını göz önünde bulunduran Yalçın, 34 yaşındaki futbolcuyu 81. dakikada oyundan alıp yerine Umut Nayir’i sahaya sürdü.

Burak, bu değişikliğin ardından tepkisini, kulübeye uğramadan soyunma odasına giderek gösterdi.

(Fanatik)

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Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!
Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!

Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a şok tavır!

Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.

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