Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun'a: 'Come to Beşiktaş'

Burak Yılmaz, Antalya kampında tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Transferle alakalı aklında en ufak bir şey olmadığını söyleyen tecrübeli golcü, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi konusunda bir tasarrufu olmadığını söyledi. Burak, Everton'dan ayrılması gündemdeki Cenk Tosun için de "Come to Beşiktaş' diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın sezonun ilk yarısındaki performansına ve ikinci devredeki hedeflerine değinen Burak Yılmaz "İlk yarı beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. İkinci yarı hedefe ulaşmak için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Havamız iyi, her şey yolunda" dedi.

Transfer teklifleri alıp almadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan 34 yaşındaki milli santrfor "Beşiktaş'a ilk imzamı atarken 'Bu son olsun' diye dua ettim. Futbolu Beşiktaş'ta bıraklayı çok istedim. Allah da bana bu şansı verdi. Transfer teklifleri oluyor, olacaktır. Sahada işini yaptığınız sürece teklifler olacaktır. Ama Beşiktaş benim için başka bir duygu. Allah'tan tek dileğim; Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak ve kupa kaldırmak. Hayallerimde, düşüncelerimde, aklımda o var. Transferle ilgili aklımda en ufak bir şey yok. Tamamen Sivasspor maçını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"2. YARI PERFORMANSIMIZ KESİNLİKLE DEĞİŞECEKTİR"

"Çok iyi ikili oyunlar oynadığın oyuncular vardı. Ljajic ve zaman zaman Kagawa'yla iyi ikili oyunların vardı." yorumu ve devamında, kendisinin daha önce kullandığı "Orta sahadan top alamadığımda diğer oyuncular eleştirilmiyor, ben eleştiriliyorum" sözleri hatırlatılınca Burak Yılmaz, "Arkadaşlarımı eleştirmek için söylememiştim. Başka santraforlar gol atamadığında yorumcu ağabeylerimiz 'X oyuncu istediği topu alamıyor' ben alamadığımda ise "Burak etkisiz" deniyordu. Takım arkadaşlarımı suçlama niyetim yoktu. Ljajic veya şu anda burada olmayan Kagawa'yla alakalı değil. Onlar ve keza Oğuzhan özel oyuncular. İlk yarıda çeşitli nedenlerden istediğimiz oyunu oynamamış olabiliriz. Bir numaraya kendimizi, oyuncuları koyuyorum. 2. yarı kesinlikle değişecektir. 2. devreler daha farklı olur. Hedef kısalır. Ljajic, ben, diğer oyuncular kendi performanslarının farkında. Belki istenen oyunu oynamadık. Nasıl iyi olurken övgüleri alıyorsak, buradda da yergileri kalmak zorundayız. Hedefe yol kısaldı. Gerekli oyunu olmasa bile, gerekli puanları kesinlikle almalıyız. Bunun bilincindeyiz." dedib

ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Kimin şampiyon olacağı belli değil, bazı nedenlerden dolayı 30 puanla ilk yarıyı kapattınız. Şampiyonluğu ne kadar gerçekçi buluyorsun?" sorusuna ise golcü oyuncu, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek.. İlk maçımız Sivas ile. İçeride Sivas ile oynamamız olayın içine bizi çok konsantre ediyor. Kazandığımızda fark 4'e inecek. Bunu gazeteciler de düşünebiliyordur. İlk maçın Sivas'la oyması bizim için avantaj. Sivas'ın çok değerli hocaları, ekibi ve başkanları var. Bu durumda olmaları tesadüf değil. Ona göre önlem alacağız. Sivas maçı bizi olayın içine yüzde yüz katacaktır. Kazandığımızda Beşiktaş'ı güvenle şampiyonluk yarışın içinde olacak." yanıtını verdi.

"ASIL HEDEF TÜRKİYE LİGİ'NDEKİ ŞAMPİYONLUK"

Türk takımlarının Avrupa'daki başarısızlığının nedeninin sorulması üzerine de Burak Yılmaz; "Samimi bir yanıt vereceğim. Her oyuncunun her teknik direktörün veya her camianın isteği şampiyonluktur. Türkiye Ligindeki şampiyonluk hiçbir şeyle değişilmez. Her hoca, başkan; Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu ister. Bu bilinçaltına yerleşmiş. Birinci önceliğimiz tamamen Türkiye Ligi'ne konsantre olmak. Onun için takımım adına konuşursam başarısız olduk. Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluğun getirisinn büyüklüğü ister istemez bilinçaltına bizi Türkiye Ligi'ne itiyor. En büyük faktör bu." açıklamalarını yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN BÜYÜK PAYI VAR"

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki sanşı ve Ay Yıldızlı ekipteki değişim konusunda ise 34 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı, "Herkesin çok sevdiği, istediği, mutlu olduğu bir milli takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon. Çok özel insanlar. Onların değerini bilmek lazım. Gazetecilerin de çok büyük payı var. Milli maç haftalarını milli hafta ilan ettiniz. Hep pozitif yorumlar yaptınız. Çok destek oldunuz. Şenol Hoca'mız var. Hocayla alakalı çok konuşmak istemiyorum. Çok özel bir yerde. Türk futbolunun ihtiyacı olan güzel bir insan. Onun çok büyük pay sahibi var. TFF başkanımız, sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği vardı. Çok güzeldi. Umarım bu güzellik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Aile olduk. Çok iyi birliktelikler oldu. Samimi ortam oldu. Çocuklar düşünmeden size teslim oldu."

"BIÇAK SIRTI BİR GRUP"

Euro Euro 2020 hedefleri için ise Burak Yılmaz, "Herkes kolay grup çektik diye düşünüyor ama öyle bir şey kesinlikle yok. Her takım lider olarak da çıkabilir. Herkes için söylüyorum. Bıçak sırtı bir gruptayız. Biz kendimize inanıyoruz. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Tek yürek olduğumuzda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik.. Şu anda milli takımı konuşmak için erken. Lige konsantreyiz." ifadelerini kullandı.

Adem Ljajic'in "Burak olmayınca bir şeyler eksik" sözleri için de Burak Yılmaz, "O birazcık sevdiğinden de abartmış. Ben olmadığımda da Umut da Güven de gereğini yaptı. Ben sahada fit olmak istiyorum. Eski ile ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü yaşadığım ayak kırıklığı beni çok etkiledi. Allah'a şükürler olsun çok iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. Herkesin beklediği Adem Ljajic de kendini 2. yarı gösterecektir" diye konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA PENALTI OLSAYDI O VERİLMEYECEKTİ"

Basın toplantısındaki "Orta sahadan top gelmiyor" sözleriyle ilgili yorumlar üzerine de Burak Yılmaz, "Bununla alakalı yakınırsam arkadaşlarıma ayıp etmiş olurum. Onların ne duygularla sahaya çıktığını biliyorum. Onlar yapamadığında veya ben yapamadığımda soyunma odasındaki mahcubiyeti görüyoruz. Orta sahadan top gelmiyor diye yakınmam kesinlikle yok. Arkadaşlarımın da yok. Tamamen takım olarak 2. yarıda gereğini yapacağız. Takım olarak eksiklerimiz var. Bunları hocamız da görüyor. Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de yapacak bir şey yoktu. Ogün herkesin sevdiği hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır'dı. Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu! Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi. Taç atışından sonra penaltı da olsaydı o verilmeyecekti. Hakemlerin üzerinde çok büyük baskı var. Hatalar insanlar için. Biz de bazı takımlar da yapıyor. Hakemler üzerinde çok büyük baskı yaratıyorlar. Allah onların yardımcısı4 olsun. Biz hakem hatalarından biraz daha fazla yara aldık. 5 takımın şampiyonluk yarışında olduğunda insanoğlu hata yapacaktır. Biz birazcık fazla yara aldık." sözleriyle hem göndermede bulundu hem de özeleştiri yaptı.

"ARDA'NIN TRANSFERİ KONUSUNDA ETKİM YOK"

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden yakın arkadaşı Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi için devreye girdiği haberlerini yalanlayan Burak Yılmaz, "Arda ile sürekli konuşuyorum. Kulübümüzün Arda ile bir tasarrufu varsa Burak'a bir ihtiyacı olmayacaktır. Arda Turan ile her gün konuşuyorum ama transfer konusunda benim hiç bir etkim yok. Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam; bir yönetimimiz var, onlara saygısızlık olur. Böyle haberler hem kulübümüze hem de Arda'ya saygısızlık. Kulübümüzün böyle bir tasarrufu varsa gereğini yapacaktır. Böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Gönlünü ve kalbini biliyorum. Allah inşallah gönlüne göre versin" temennilerinde bulundu.

"CENK TOSUN'A -COME TO BEŞİKTAŞ- DERİM"

Everton'la yollarını ayırması gündemde olan eski Beşiktaş'lı Cenk Tosun için düşüncelerinin sorulması üzerine de Burak Yılmaz, "Cenk Tosun'a tek söyleyebileceğim şey "Come to Beşiktaş." İnşallah onun hakkında hayırlısı olur" demekle yetindi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le çalışmayı da değerlendiren Burak Yılmaz, "Abdullah Hoca ve Şenol Hoca'nın benzer ve birbirinden farklı özellikleri var. İkisi de iyi niyetli. Şenol Hoca yaklaşık 10 senedir hayatımda. İkisi de çok farklı. İkisinin de iyi niyetini, iş sevgisini gördüğüm için sahada yüzde yüzümü vermem gerekiyor. Türk futbolcusu başını biraz okşadığında sahada sana fazlasını her zaman verecektir. Biraz daha despotluktan uzak, başını okşarken performansının fazlasını verecektir. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca bu özellikte. İkisine de çok büyük saygı duyuyorum." sözleriyle iki çalıştırıcıyı övdü.

Gol yollarında ilk yarıda bekleninin gerisinde kaldığı yorumu için de Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz, "Bu sezona çok talihsiz başladım, 10 maçta forma giyip 5 gol attım bu benim için kötü bir istatistik. En çok 12 gol atan var ama bende gol atıp onları yakalayacağım. Hep söylerim ''Gol atmak ketçap gibi sıkarsan devamı gelir'' atarsam devamı gelecektir. Milli Takım bizlerin hayatın merkezinde. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor. Burayı da unutmamak gerekiyor. Benim için Avrupa Şampiyonası çok önemli, değerli. İlkinde çok sıkıntılı günler yaşamıştık. İlk defa rahat, huzurlu, tamamen maçlara konsantre birn şekilde gideceğim. Tamamen aklımızda fikrimizde Beşiktaş ve Avrupa Şampiyonası var. Gol krallığı için de havamı yakalarsam golcüler arasında yer alırım." değerlendirmesini yaptı.

"FİT OLURSAM DÜNYA KUPASINDA GEREĞİNİ YAPARIM"

"Dünya Kupası'nda oynamak hedefinde var mı?" sorusuna ise Burak Yılmaz, "Şenol Hoca ile de bunu konuştuk. Bir basın toplantısında da söylemiştim. Hocamın gönlünde var. İnşallah fit olurum, kesinlikle bir diretişim yok. İhtiyaç olduğunda seve seve Dünya Kupasın'da gereğini yaparım." yanıtını verdi.

(Akşam - NTV Spor)