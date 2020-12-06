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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 17:08
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Burak Yılmaz'dan asist, Yusuf Yazıcı'dan gol

Burak Yılmaz'dan asist, Yusuf Yazıcı'dan gol

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Ligue 1'de Monaco'yu konuk eden Lille rakibini 2-1 mağlup ederken ikinci golü Yusuf Yazıcı kaydetti ve golün asisti Burak Yılmaz'dan geldi.

Ligue 1'in 13. haftasında Lille evinde Monaco'yu konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gollerle ev sahibi Lille rakibini 2-1 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu.

53. dakikada Jonathan David'in golüyle Lille 1-0 öne geçti. 65. dakikada ise Türk rüzgarı esti. 62. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı 3 dakika sonra Burak Yılmaz'ın asistinde golle buluştu ve skoru 2-0'a getirdi.

Monaco 90. dakikada Pietro Pellegri'nin golüyle farkı bire indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Lille üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Lille 26 puana ulaşarak ikinci sırada yer alırken Monaco ise 23 puanda kaldı.

Yusuf Yazıcı bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz ise 16 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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