Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.
Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.
Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Josef de Souza, 1-0'lık mağlubiyete rağmen sahanın en çok top kapan, ikili mücadele kazanan ve isabetli pas atan ismi oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u farklı mağlup etti: 6-0.
Süper Lig'in 4. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Milli takım arasına lider girmek istiyorduk. Amacımız oydu." dedi.
Fransa Ligue 1'de Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer dönemindeki son 48 saati hareketli geçirecek.