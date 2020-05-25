Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'den flaş hamle!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş formasını giyen iki yıldız futbolcu Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'den sürpriz bir hamle geldi.
DORUKHAN VE MENAJERİ ARASINDA KRİZ YAŞANMIŞTI
Milliyet'in derlediği habere göre, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz flaş bir değişiklik kararı aldı. Beşiktaş ile menajeri arasında yaşanan sıkıntı sonrası Dorukhan Toköz temsilcisi Nejdet Ergezen ile yolları ayırdı.
TFF'de Nejdet Ergezen'in ismi kalkarken henüz Dorukhan'ın yeni menajeri netleşmedi ancak yıldız futbolcunun Ahmet Bulut ile el sıkıştığı iddia ediliyor.
BURAK YILMAZ DA İSMİ SİLDİRDİ...
Beşiktaş ile Nejdet Ergezen arasında yaşanan sıkıntı sonrası Burak Yılmaz Ergezen'in kendi menajeri olmadığını Ali Egesel ve Ogan Tarhan ile çalıştığını belirtmişti. Burak Yılmaz da Nejdet Ergezen'in futbolcusu görünmek istemediği için adını TFF'deki sayfasından kaldırttı. (Fotomaç)
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