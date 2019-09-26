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  3. Burak Yılmaz Trabzonspor maçına özel hazırlanıyor

Burak Yılmaz Trabzonspor maçına özel hazırlanıyor

Burak Yılmaz Trabzonspor maçına özel hazırlanıyor

Sakatlığını atlatıp Medipol Başakşehir maçında sahaya ilk 11’de çıkan Burak Yılmaz, bu hafta oynanacak Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanıyor. Beşiktaş’ın tecrübeli forveti, eski takımı karşısında da gollerine devam etmek istiyor.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, sağ ayağındaki sakatlığını atlatmasının ardından Siyah-Beyazlı formasına Başakşehir karşılaşmasıyla geri dönüş yapmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon görev yaptığı ilk maçta 84. dakikada attığı golle zorlu Başakşehir mücadelesinde takımına 1 puanı getiren isim olmuştu.

Probleminden kurtulan ve kondisyon eksiğini de kapatan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın ligde pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı bir diğer zorlu mücadeleye de özel olarak hazırlanıyor.

Takım çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, gollerine eski takımı Trabzonspor karşısında da devam etmeyi hedefliyor.

Yarışa dahil olmak istiyor

Geçen sezon 5'i Trabzonspor formasıyla 11'i de Beşiktaş'la olmak üzere toplamda 22 karşılaşmaya çıkıp 16 gollük performans ortaya koyan Burak Yılmaz, bir an önce gol serisi yakalayıp krallık yarışında da ağırlığını hissettirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 5 haftanın sonunda 5 golle en skorer oyuncu konumunda, Aytemiz Alanyaspor'lu Papiss Cisse bulunuyor.

(Fanatik)

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