Burak Yılmaz: 'Para pul konuşmadım'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN golcüsü Burak Yılmaz, kulübün resmi Instagram hesabından çok önemli açıklamalar yaptı. Hakkında çıkan ‘indirime yanaşmıyor’ haberlerine sert tepki gösteren 34 yaşındaki yıldız, “İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor. Böyle bir ortamda ödemeleri konuşacak bir insan değilim. Böyle bir insan vicdansızdır zaten. Ne parası ne pulu… Artık bu konunun kesilmesini istiyorum. Başkanımızla 5-6 gün önce görüştüm, ‘Bu dönemde yanınızdayım. Ne istiyorsanız yapalım. Ben her zaman sizinleyim’ dedim” dedi.
PSİKOLOJİK OLARAK YORULDUK
Burak Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Daha ne yapabilirim? Ben kaptan olarak her zaman elimi taşın altına soktum, her zaman da sokmaya hazırım. Geçmişe dair yüklü bir alacağım var ama başkanla konuştuk ve ileri bir tarihe erteledik. ‘Burak gol atamıyor’ desinler ama parayla ilgili bir şey demesinler. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre evde kaldım. İşimizi özledik. Sevdiğimiz insanlarla kahve içmenin değerini anladık. Psikolojik olarak da çok yorulduk. Ancak evde inatla kalmaya devam etmeliyiz.”
LİGLER HAZİRANDA BAŞLAR
Liglerin kaldığı yerden oynanacağını da vurgulayan Burak Yılmaz, “Lig bir şekilde oynanacak ve bitecek. Biz de antrenmanlarımıza başladık. Hazır olmaya çalışıyoruz. Evde fit kalma diye bir durum olamaz. Futbol başka bir oyun. Haziran ayının sonuna doğru lige başlayacağımızı düşünüyorum. Çok fazla ara vermeden yeni sezona da başlayacağımızı tahmin ediyorum. Zaten çok fazla ara verilirse performans ve mental olarak hazır olamayabiliriz. Yaz tatili diye bir şey kesinlikle olmamalı” diye konuştu.
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Burak Yılmaz: “İnsanlarımız hayatlarını kaybediyor. Böyle bir ortamda ödemeleri konuşacak bir insan değilim. Böyle bir insan vicdansızdır zaten. Ne parası ne pulu. Yüklü miktarda alacağımı öteledim.”
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