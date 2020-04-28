Burak Yılmaz Çin'le ilgili yaptığı açıklama sebebiyle özür diledi

Geçtiğimiz gün Çin'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gören Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, yaptığı açıklamayla özür diledi.

Burak Yılmaz’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:



“Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu neden diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim.”

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

“Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum.

Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok.

Hatta onların restoranları var. Köpek restoranı gibi şeyler var. Köpek onların yediklerinin yanında iyi bir şey olarak kalıyor ama onlar da öyle görmüş, öyle yaşıyorlar, kültürleri bu.”