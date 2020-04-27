Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

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Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Cevad Prekazi AKŞAM'a konuştu: Galatasaray'ın piyangosuyum Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Uğurcan Ada'ya Uğurcan Ada'ya İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'ta ayrılık zamanı! Vida ve Ljajic... Beşiktaş'ta ayrılık zamanı! Vida ve Ljajic... Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.

Trabzonspor'a servet önerdiler! 75 milyon... Trabzonspor'a servet önerdiler! 75 milyon... Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...

Galatasaray Lemina'yı bırakmıyor Galatasaray Lemina'yı bırakmıyor Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.