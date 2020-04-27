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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:00
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:22

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

Burak Yılmaz Çin'de kriz çıkardı

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Çinlilerin her türlü hayvanı yediklerini ve Çin'den daha çok hastalık çıkacağını söyleyen Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın sözleri Çin basınında geniş yankı buldu.

AKŞAM

Burak Yılmaz’ın hayranlarının bu sözler nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı belirtildi. Başarılı oyuncu bir dönem Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan’da forma giymişti.

VIDA'YA KÖTÜ HABER

Öte yandan Hırvatistan televizyonu Vida’nın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası’nın belgeselini hazırladı. Gümüş madalya alan Hırvat takımının dillere destan başarısının öyküsü, Euro 2020’den önce yayınlanacaktı. Ancak kupa ertelenince ‘Zamanın kahramanları’ fi lmi erken yayına girdi.

BUNLARI ATLATACAĞIM

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen ve sakatlığı dolayısıyla uzun süredir futboldan uzak kalan Veli Kavlak, açıklamalarda bulundu. Kavlak, “Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor. Beşiktaş’ta çok güzel günlerim geçti, bu kötü günleri de atlatacağım” dedi.

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