Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile özel görüştü

Beşiktaş'ta gelecek sezon için radikal değişiklikler yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi futbol takımının bütçesini 30 milyon avroya kadar düşürmeyi planlarken kadrodaki yerli yıldızların durumu merak ediliyor.
Özellikle Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup'un yıllık ücret konusunda nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Kaptan Burak Yılmaz bu konuda ilk adımı atmış ve Beşiktaş için gerekeni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da olduğu için eleştirilerin uzağında kalırken Kaptan'ın indirim hareketine rağmen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sessiz kalmaları üzerine dedikodular tavan yapmıştı.
TAKDİR TOPLADI
Yılların tecrübesiyle dümene geçen kaptan Burak Yılmaz, sık sık olumsuz haberlere konu olan takım arkadaşları için terapiye başladı.
Takım arkadaşlarına işlerine odaklanmalarını tavsiye eden Burak Yılmaz "Bu zamana kadar Beşiktaş forması için yaptıklarınız ortada. Her zaman terinizin son damlasına kadar mücadele ettiniz, formanın hakkını sonuna kadar verdiniz. Önümüzde sekiz maç var. Kalan süreçte eleştirilere, kötü niyetli yorumlara kulaklarınızı tıkayın. Size söz veriyorum bütün takım yanınızda olacak. Hep beraber kenetlenelim ve her zaman olduğu gibi cevabımızı sahada verelim" diyerek arkadaşlarını motive etti.
(Türkiye)
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
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