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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 22:34
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 22:37

Burak Yılmaz: Bir ölürüz, bin doğarız

Burak Yılmaz: Bir ölürüz, bin doğarız

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşmayan ve İdlip'teki hain saldırıyı kınayan Burak Yılmaz, "Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz, hatta tüm Türkiye Ligleri'ndeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda ciğerimiz yandı. Çok futbol konuşmaya gerek yok. Böyle bir zamanda kazanılan galibiyet bizi biraz teskin etti. Devletimiz bizden ne isterse, maddi manevi onların emrindeyiz. Her şeyi yapmaya hazırız, gerçekten çok üzüntülüyüz. Unutmasınlar ki bizim ülkemiz yapılan kalleşlikler karşısında tek vücut olabilen bir ülke. Tribünlerde bir pankart vardı, "Bir ölür, bin doğarız" diye, biz buyuz." dedi.

"HEPİMİZİN iÇİ YANDI"

Golden sonra verdiği asker selamı için konuşan santrfor oyuncusu, "Biz Türk'üz, biz bir bütünüz, hepimizin içi yandı. Zor zamanlarda bütün olabiliyoruz. Rakipmiş, Alanya'ymış, Beşiktaş'mış, Galatasaray'mış fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasının açılış maçında ilk yarı 1-0 geride kapattığı mücadelede Alanyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

'Bir ölürüz, bin doğarız'
'Bir ölürüz, bin doğarız'

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki golü de atan kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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