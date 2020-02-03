Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yaklaştı

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta bir gol atan Burak Yılmaz son maçlardaki formuyla dikkati çekiyor.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan 34 yaşındaki oyuncu takımının oynadığı son 3 resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı.

Ligin birinci devresinde 6 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki karşılaşmada görev almayan Burak, Avrupa Ligi mücadelesinde de görev alamadı. Deneyimli futbolcu, ilk devredeki 11 maçta 5 golle 0,4 ortalama yakaladı.

- İkinci yarıya iyi başladı

Sezonun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta kadroda olmayan Burak, Demir Grup Sivasspor karşısında ise görev almasına rağmen gol atamadı.

Burak Yılmaz, sonraki 3 karşılaşmada ise takımı adına 3 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada bir kez fileleri havalandıran deneyimli oyuncu, ligdeki Göztepe mücadelesinde ise penaltıdan golünü attı. Burak, takımının Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçı da boş geçmedi ve bir gol daha buldu.

Siyah-beyazlı futbolcu, görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak ortalamasını da 0,7'ye çıkardı.

- Beşiktaş'taki en golcü dönemine çok yakın

Geçmiş sezonlarda görev aldığı Beşiktaş'ta istikrarsız performans sergileyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla en golcü sezonuna ulaşmaya çok yaklaştı.

Beşiktaş'ta ilk kez 2006-2007'de görev alan Burak, söz konusu sezonu 6 golle tamamlayabildi.

Sonraki sezon yarım devre siyah-beyazlı formayı giyebilen tecrübeli oyuncu, takımında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Siyah-beyazlı takımdan uzun süre ayrı kalan ve 2018-2019'un devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer olan Burak, yarım sezonda 11 defa fileleri havalandırdı.

Bu sezon 8 gol kaydeden Burak Yılmaz, Süper Lig'de kalan 14 maçta atacağı gollerle Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.