Burak Yılmaz asist yaptı, Lille 1 puanı kaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi. Golün asisti milli futbolcumuz Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı ve 1 asistle oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

BURAK YILMAZ'DAN 14 YIL SONRA İLK

Burak Yılmaz 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.