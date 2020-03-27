Yıldız golcü Burak Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşanan süreç hakkında CNN Türk'e konuştu. Tecrübeli golcünün açıklamaları şu şekilde:
EN FAZLA BAHÇEYE İNİP YÜRÜYÜŞ YAPIYORUZ
"Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçeye mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz."
ARDA'NIN PASINI DEĞRLENDİRECEĞİM
"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum.' dedi.
Yılmaz'ın kastettiği "pas" ise sosyal medyada koronavirüs ile mücadele neticesinde başlatılan yardım kampanyasıydı. Kampanya kapsamında futbolcular yardım sözü veriyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ALLAH RAZI OLSUN
Öte yandan Burak Yılmaz, 'Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.
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