Burak Yılmaz, Adriano ile fotoğrafını paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü

Spor Toto Süper Lig'deki son maçta evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta maçın ardından bir ayrılık belli oldu.

Siyah beyazlılarda yıldız golcü Burak Yılmaz, ayrılması beklenen Adriano ile olan fotoğrafını paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü.

Bu paylaşım sonrası Beşiktaş'lı taraftarlar da Brezilyalı oyuncuya teşekkür mesajları paylaştı.

Adriano'nun sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun ülkesi Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.

Burak'ın paylaşımı