Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e son dakika değişiklik tepkisi

Milli takımımızın Rusya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kısa süreli tepki gösterdi.
Maçın bitmesine 1 dakika süre kala oyundan alınan Burak Yılmaz'ın çıkarken "Napıyorsun hocam maç bitti ya, bizi alıyorsun" sözleri canlı yayın esnasında duyuldu. Benzer şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun da maçın bitiminden hemen önce değiştirilmesi ile ilgili şaşkınlığı canlı yayında görüldü.
Teknik direktör Şenol Güneş ise maçın sonunda yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dakika uzatma verdi."
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kazanmaya daha yakın taraf olduklarını belirterek “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz.” dedi.
Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, 1-1 biten Türkiye maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çerçesov, Türkiye'ye karşı 90 dakika baskı yapmanın mümkün olmadığını, Almanya'nın bile 90 dakika baskı yapamadığını ve Türkiye'nin mücadelenin ikinci yarısında daha güçlü olan taraf olduğunu ifade etti.
A Milli Takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta, ikinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratan Cengiz Ünder, mücadeleyi değerlendirdi.
Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Rusya'yla 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.