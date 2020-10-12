Burak ve Hakan'dan Şenol Güneş'e son dakika değişiklik tepkisi

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Milli takımımızın Rusya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son dakikalarında oyundan alınan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kısa süreli tepki gösterdi.

Maçın bitmesine 1 dakika süre kala oyundan alınan Burak Yılmaz'ın çıkarken "Napıyorsun hocam maç bitti ya, bizi alıyorsun" sözleri canlı yayın esnasında duyuldu. Benzer şekilde Hakan Çalhanoğlu'nun da maçın bitiminden hemen önce değiştirilmesi ile ilgili şaşkınlığı canlı yayında görüldü.

Teknik direktör Şenol Güneş ise maçın sonunda yapılan değişikliklerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dakika uzatma verdi."