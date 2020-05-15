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  • Burak Kızılhan: Testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid-19 bulgularına rastlanmıştır
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:26
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 16:33

Burak Kızılhan: Testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid-19 bulgularına rastlanmıştır

Burak Kızılhan: Testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid-19 bulgularına rastlanmıştır

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı. Kızılhan, “PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır” dedi.

Kızılhan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“PSR testim negatif çıksa da ciğerlerimde Kovid 19 bulgularına rastlanmıştır. İlaç tedavisi hemen başlanmıştır. 2 haftalık karantina süremin 1 haftası tamamlandı. Çok şükür bir sıkıntım yok.”

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