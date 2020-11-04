Burak Kapacak ve Ali Akman'a milli davet

Ümit Milli Takımı’nın 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova U21 Milli Takımları ile Samsun’da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Bursaspor’un iki genç ismi de kadroya dahil edildi. TFF 1.Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Ali Akman ile birlikte, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak Kapacak, Ay Yıldızlı formayı giymek için Samsun’a davet edildi. Bu arada 18 yaşındaki Ali Akman, ilk kez Ümit Milli Takım’da forma giyecek.
Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Belhanda'nın kadroda yer alması bekleniyor. Sol üst ön adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Saracchi'nin durumu ise yarınki testlerde belli olacak.