Burak Kapacak transferinde Trabzonspor avantajlı

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da açıkladığı üzere önümüzdeki sezon kadroyu daha da gençleştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, sadece kendi altyapısıyla bu işi yapmayacak, ülke genelindeki potansiyeli yüksek isimleri de kadrosuna katacak. Mustafa Kapı bunlardan biri olurken, Galatasaray’da kadro dışı kalan 17 yaşındaki orta saha ile temaslar sürüyor. Gündemdeki diğer bir isim ise Bursaspor’dan Burak Kapacak. Fatih Terim’in de radarında olan 20 yaşındaki Burak konusunda temaslar olumlu. Pek çok talibi olan başarılı futbolcunun, menaceri ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sağ kanat, orta saha ve sağ bek mevkilerinde görev yapan Burak, 2 senedir A takımda düzenli oynuyor.
(Fanatik)
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.