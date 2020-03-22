  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 11:31
  • |
  • 22 Mart 2020 Pazar 11:31

Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Paylaş

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

Burak Gören, üzücü bir haber olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Beko basketbol takımından aldığımız haberler son derece üzüncü ve endişe verici. Fenerbahçe Beko Tasketbol Takımı son yıllarda ülke basketboluna, ülke sporuna son derece ciddi katkıları olan ve en üst seviyede temsiliyeti sağlayan bir takım. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakan bir takım değil. Bu mücadelede de onların çok güçlü kalacaklarını ve eskisinden daha sağlıklı bir şekilde sahalara döneceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Dualarımız onlarla" dedi.

"EVDE KAL, SAĞLIKLA KAL"

Koronavirüs ile mücadelede sorumluluklara uyulması gerektiğini belirten Gören, "Küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız. Toplumsal bilinci artırmalı ve çevreye karşı sorumluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendi sağlığımıza önem verdiğimiz kadar ailemizin, yakınlarımızın sağlığını düşünmeli ve toplumsal disipline kesinlikle katkı sağlamalıyız. Bu büyük mücadele herkesin özverisiyle başarıya ulaşacaktır. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın" diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı

title

Arda Turan'dan koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkanlara: Yapmayın bunu, bencil olmayın

title

Denizlispor'a hoca dayanmıyor!

Quaresma'dan 'evde kal' mesajı

SPOR GÜNDEMİ

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu
Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi
Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Sosa Obi Mikel'e patladı!
Sosa Obi Mikel'e patladı!

Sosa Obi Mikel'e patladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel, Jose Sosa'yı sosyal medyada takipten çıkarmıştı. Nijeryalı yıldızın bu hareketinin nedeni belli oldu.

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!
Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!

Kulüplerden yabancı oyunculara koronavirüs kontratı!

Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi ekipleri de yabancı oyuncularla anlaşma imzalamaya başladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç
Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın
Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın

Arda Turan'dan veryansın: Yapmayın bunu, bencil olmayın

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları
Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları

Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.