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Burak attı, Lille kazandı Burak attı, Lille kazandı Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.

Canel: ‘İstediğimiz puanı aldık‘ Canel: ‘İstediğimiz puanı aldık‘ Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'e Karagümrük damgası! Zirveye yerleştiler... Süper Lig'e Karagümrük damgası! Zirveye yerleştiler... Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.

Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.