Burak attı, Lille kazandı

Fransa Ligue 1’de A Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı’nın formasını giydiği Lille, evinde Nantes’ı ağırladı. Karşılaşmada Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ilk 11’de görev aldı.
Pallois'in 43'üncü dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde kapatmayı başardı. 87’nci dakikada takımına penaltı kazandıran Burak Yılmaz, kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Yılmaz oyunun son dakikalarında yerini bir diğer A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı’ya bıraktı.
Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.
Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.
Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.