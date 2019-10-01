Bünyamin Gezer: Suat Arslanboğa maç mı sattı?

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada MHK'nin önerisiyle hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini fesih ettiğini duyurdu.Konuyla alakalı konuşan TRT Spor yorumcusu eski MHK Başkanı ve eski hakem Bünyamin Gezer, şu ifadelerde bulundu:

"Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır. TFF'nin Suat Arslanboğa kararı için geçerli bir açıklama yapması gerekiyor. Sezon bitmeden bir sözleşmeyi bitiriyorsanız bunun altını doldurmalısınız. Maç satma gibi çok ağır bir ithamın olması lazım. Böyle bir itham varsa Suat Arslanboğa hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor."