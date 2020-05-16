Bundesliga'nın dönüşü: Haaland bildiğiniz gibi!

Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Bundesliga'da maçlar, bugün 16.30'da oynanan 5 karşılaşma ile birlikte seyircisiz olarak başladı. 26'ncı haftanın en önemli maçlarından Ruhr derbisinde, Borussia Dortmund kendi sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti.
Oynanan diğer 4 karşılaşmada ise sonuçlar şu şekilde:
Augsburg - Wolfsburg: 1-2
RB Leipzig - Freiburg: 1-1
Hoffenheim - Hertha Berlin: 0-3
Fortuna Düsseldorg - Paderborn: 0-0
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA
Bundesliga'da oynanan tüm maçlarda Almanya hükümeti ve federasyon ile lig yönetiminin aldığı ortak kararlar ile birlikte yoğun koronavirüs önlemleri uygulandı. Takımlar, ısınma öncesinde sahaya maske ile çıkarken, yedek kulübesinde oyuncular arasındaki sosyal mesafeye dikkat edildi ve yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyet ise maske taktı.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), FIFA'nın 31 Aralık'a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisine onay vermesinin ardından bu kural ilk olarak Bundesliga'da görücüye çıktı. 16.30 seansında oynanan müsabakalarda bazı takımlar 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken, bazı takımlar ise buna gerek duymadı.
SIGNAL IDUNA PARK'TA STAT ÇEVRESİNE KİMSE ALINMADI
Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanan Ruhr derbisi için şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki takım taraftarları stat çevresine alınmazken, polisler sürekli olarak devriye gezdi.
Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.
Dün Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, 3 teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Abdullah Avcı olduğu öne sürülürken Arap basınından gündeme bomba gibi düşen başka bir iddia geldi. Habere göre, Al Nasr ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Portekizli teknik direktör Rui Vitoria, Fenerbahçe'yle prensipte anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
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Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.