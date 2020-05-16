Bundesliga'da perde açılıyor

AKŞAM
Koronavirüs pandemisi nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2 bugün kaldığı yerden devam ediyor… Ligin 26.haftasının ilk gününde 6 maç oynanacak. Haftanın en önemli karşılaşması ise Ruhr derbisi olacak. B.Dortmund ezeli rakibi Schalke 04’ü Signal Iduna Park’ta konuk edecek. Schalke’de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın bu mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.
Alman Futbol Ligi yönetimi bu maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Maçlarda görev alacak herkes hafta başından beri karantinada ve herkese ikişer defa test yapıldı. Otellere kapanıp dış dünya ile bağlantılarını kesen takımlar bugün ve yarın direkt stada gelecek. Maçlar, S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal’da yayınlanacak.
TARAFTAR EFEKTİ
Bu arada bugün başlayacak olan Bundesliga’da yayıncı kuruluş SKY Sport, seyircisiz maç monotonluğunu aşmak için yeni bir plan yaptı… SKY, TV başındaki izleyicilere maç esnasında arka fondan taraftar efekti verecek.
PSİKOLOGLA HAZIRLANDI
Borussia Dortmund, bugünkü Schalke derbisine psikolog nezaretinde hazırlandı. Teknik Direktör Lucien Favre, “Buna böyle hazırlanmak zorundaydık ve bir spor psikoloğumuz olması çok iyi” dedi.
HOCA MACUN KURBANI OLDU
FC Augsburg menajeri Heiko Herrlich, koronavirüs protokollerini ihlal ettiği için ceza aldı ve bugünkü Wolfsburg maçında takımın başında olamayacak. Heiko, markete diş macunu almaya gitmişti.
DOKTORLAR UYARDI
Alman doktorlar futbolcuların koronavirüs nedeniyle kalıcı hasara uğrayabileceğini söyledi ve “Bu hasar geri döndürülemez olabilir veya vücut onarılmadan çok uzun sürebilir” dediler.
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