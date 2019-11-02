Bundesliga'da Leipzig, Mainz'i farklı mağlup etti
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Leipzig, Red Bull Arena (Zentralstadion)'da Mainz 05'i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Leipzig adına ilk yarıda golleri Marcel Sabitzer 5', Timo Werner 30', Nkunku 35', Halstenberg 38, Yussuf paulsen 44. dakikada kaydetti ve 45 dakikalık dilim 5-0'lık üstünlükle sonuçlandı.
2. yarıda Leipzig gollerine devam ederken; Timo Werner 48' 87', Mukiele 50. dakika topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşma 8-0 sona erdi.
Bu sonuçla Leipzig, puanını 18'e çıkartırken Bundesliga'da 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.
Ev sahibi ekip gelecek hafta hertha Berlin'in konuğu olacak. Mainz ise evinde Union Berlin'i konuk edecek.