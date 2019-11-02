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  3. Bundesliga'da Leipzig, Mainz'i farklı mağlup etti

Bundesliga'da Leipzig, Mainz'i farklı mağlup etti

Bundesliga'da Leipzig, Mainz'i farklı mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Leipzig, Red Bull Arena (Zentralstadion)'da Mainz 05'i ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Leipzig adına ilk yarıda golleri Marcel Sabitzer 5', Timo Werner 30', Nkunku 35', Halstenberg 38, Yussuf paulsen 44. dakikada kaydetti ve 45 dakikalık dilim 5-0'lık üstünlükle sonuçlandı.

2. yarıda Leipzig gollerine devam ederken; Timo Werner 48' 87', Mukiele 50. dakika topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşma 8-0 sona erdi.

Bu sonuçla Leipzig, puanını 18'e çıkartırken Bundesliga'da 3. sıraya yerleşti. Mainz 05 ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.

Ev sahibi ekip gelecek hafta hertha Berlin'in konuğu olacak. Mainz ise evinde Union Berlin'i konuk edecek.

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