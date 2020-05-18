Bundesliga'da izlenme oranları tavan yaptı

Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maçlara başlayan Almanya Bundesliga, izlenme oranlarında rekorlar kırıyor. Son alınan bilgilere göre karşılaşmaların izlenme oranı 1 milyarı aştı. Yani dünyadaki neredeyse her 8 insandan 1'i Panzerler'i izliyor.

Beyaz Rusya, Güney Kore, Estonya, Faroe Adaları, Tayvan ve Türkmenistan, Burundi, Kosta Rika gibi ülkelerde futbol maçları devam ediyor. Ancak dünya üzerinde herkesin ilgisini çeken yani popülaritesi yüksek olan ülkelerde spor karşılaşmaları oynanmıyor. Bu doğrultuda söz konusu ülkelerden Almanya’da futbol maçları önceki gün yeniden başladı. Hâl böyle olunca tüm sporseverlerin ilgi odağı da bir anda Panzerler oldu. Bundesliga da bu alanda tek olması nedeniyle izlenme oranlarında da tarihinin en iyi günlerini geçirmeyi başardı. Alman basınından edinilen bilgilere göre Bundesliga’daki maçları 1 milyar, 2. Lig’deki karşılaşmaları ise ortalama olarak 200 milyon insanın takip ettiği ortaya çıktı.

Derbi neredeyse 1.5 milyar

Bu da demek oluyor ki yaklaşık 8 milyar nüfusu bulunan dünyada, neredeyse her 8 insandan 1’i Almanya’yı izliyor. Öte yandan bu karşılaşmalardan en ilgi çekeni cumartesi günü oynanan Ruhr Derbisi olmuştu. Borussia Dortmund ile Schalke arasında oynanan ve Sarı- Siyahlılar’ın 4-0 kazandığı karşılaşmayı ise yaklaşık olarak 1.5 milyar insanın izlediği bildirildi. Ortaya çıkan bu rakamlar doğrultusunda Almanya’da futbol maçları tarihinin en yüksek reytinglerine ulaşıldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Devler Ligi'ni yakaladılar

Geçtiğimiz yıl Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi’ni yaklaşık olarak 1.5 milyar insan takip etti. Koronavirüs sürecinde futbolseverler, yeşil sahalara hasret kalınca Almanya Bundesliga’da oynanan maçlar neredeyse bu sayıya ulaştı. Resmi rakamların önümüzdeki günlerde açıklanacağı da bildirildi.