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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 23:52
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 23:52

Bundesliga'da çılgın maç! Tam 7 gol...

Bundesliga'da çılgın maç! Tam 7 gol...

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’e 4-3 yenildi.

Bayer Leverkusen, Bundesliga’nın 21. haftasında BayArena’da oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Kevin Volland’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund 22. dakikada Mats Hummels ve 33. dakikada Emre Can’ın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Kevin Volland ile bir gol daha buldu ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlılar 65. dakikada Raphael Guerreiro’nun golüyle durumu 3-2 yaparak bir kez daha öne geçti.

Bayern Leverkusen 81. dakikada Lean Bailey ve 82. dakikada Lars Bender ile üst üste iki gol daha attı ve karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 39 puanda kalırken, Bayer Leverkusen puanını 37’ye çıkardı.

Sarı-siyahlıların devre arasında Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Can, Bundesliga’ya döndükten sonra oynadığı ilk maçta gol attı.

Karşılaşmada ilk 11’de başlayan ve 87 dakika oyunda kalan Türk asıllı Alman futbolcu Bundesliga’da en son golünü 2014’ün mayıs ayında Bayer Leverkusen formasıyla Eintracht Frankfurt’a karşı kaydetmişti.

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