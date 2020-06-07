Bundesliga'da 30. hafta sona erdi

Günün ilk maçında Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen'i Weghorst'un tek golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Wolfsburg 45 puana yükselirken, Werder Bremen 25 puanda kaldı.
TSİ 16.30 seansındaki tek maçta Union Berlin, Schalke 04'ü konuk etti. Andrich ve Kenny'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Schalke galibiyet alamama serisini 12 maça çıkartarak 38 puana ulaşırken, Union Berlin ise 32 puana yükseldi.
Günün son maçında ise Augsburg ile Köln karşı karşıya geldi. Max ve Modeste'nin karşılıklı golleriyle, günün son maçının skoru da 1-1 oldu. Bu skorla birlikte Köln 35, Augsburg ise 32 puana ulaştı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galataasaray, Sassuolo'da forma giyen milli futbolcunun peşinde. İtalyan basını, genç oyuncu için iki büyüğün kapıştığını yazdı. İşte detaylar...
İtalyanların sorunlu yıldızı Mario Balotelli için Alman basınından ilginç bir iddia geldi. Forma giydiği Brescia'da antrenmana çıkmadığı için sözleşmesi feshedilen yıldız forvet için Galatasaray iddiaları sıcaklığını korurken, Beşiktaş'ın da 29 yaşındaki forvet için devrede olduğu yazıldı.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları stadyumdan değil stüdyodan anlatılacak.
Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması nedeniyle Fenerbahçe, alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor… İngilizler bir süredir sarı-lacivertlilerin Bristol City'de forma giyen Famara Diedhiou için araştırmalar yaptığını iddia ediyordu.
Fenerbahçe, Caner Erkin'in ayrılığının ardından bir türlü yeri doldurulamayan sol bek mevkisi için bu kez işini sağlama almak istiyor... Bu minvalde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, PSG'de bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa'yı bir kez daha gündeme aldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan, ayrılığına onay verdiği 33 yaşındaki Yuto Nagatomo'nun yeni takımını Suudi Arabistan basını duyurdu.