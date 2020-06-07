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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 22:15
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Bundesliga'da 30. hafta sona erdi

Bundesliga'da 30. hafta sona erdi

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Koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftası, bugün oynanan 3 müsabaka ile tamamlandı.

Günün ilk maçında Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen'i Weghorst'un tek golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Wolfsburg 45 puana yükselirken, Werder Bremen 25 puanda kaldı.

TSİ 16.30 seansındaki tek maçta Union Berlin, Schalke 04'ü konuk etti. Andrich ve Kenny'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Schalke galibiyet alamama serisini 12 maça çıkartarak 38 puana ulaşırken, Union Berlin ise 32 puana yükseldi.

Günün son maçında ise Augsburg ile Köln karşı karşıya geldi. Max ve Modeste'nin karşılıklı golleriyle, günün son maçının skoru da 1-1 oldu. Bu skorla birlikte Köln 35, Augsburg ise 32 puana ulaştı.

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