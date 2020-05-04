Bundesliga ve Bundesliga 2'de yapılan toplam 1724 koronavirüs testinin 10'u pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ve Bundesliga 2'de futbolculara ve kulüp personellerine yapılan toplam 1724 koronavirüs testinin 10'unun pozitif sonuçlandığı açıklandı.

Alman basını, Bundesliga ve Bundesliga 2’de yer alan takımların futbolcuları ve kulüp personellerine yapılan 1724 koronavirüs testinin 10’unun pozitif çıktığını duyurdu.



10 VAKANIN 3'Ü KÖLN'DE

10 pozitif vakanın 3’ünün Köln kulübünde olduğu bilinirken kalan 7 vakanın hangi ekiplerde olduğu ise açıklanmadı.