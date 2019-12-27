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  3. Bundesliga tarihinin en golcü isimlerinden Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi

Bundesliga tarihinin en golcü isimlerinden Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi

Bundesliga tarihinin en golcü isimlerinden Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) tarihinin en golcü isimlerinden, Borussia Mönchengladbach'ın golcüsü olarak tanınan Hans-Jörg Criens, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın tüm zamanlarda üçüncü golcüsü olarak bilinen HansCriens'in, kalp krizi sebebiyle vefat ettiği bildirildi.

Hans-Jörg Criens, 1982 yılında geldiği Borussia Mönchengladbach'ta 1995 yılına kadar uzun bir süre forma giydi ve Borussia Mönchengladbach ile Bundesliga'da 92 gole imza attı. Daha sonra 1. FC Nürnberg'e transfer olan ve futbol yaşamını burada sonlandıran Hans-Jörg Criens, 303 maçta attığı 94 gol ile Bundesliga'nın en golcü isimlerin arasına girdi. Hans-Jörg Criens, Jupp Heynckes (195) ve Herbert Laumen'in (97) ardından 94 gol ile Bundesliga'nın üçüncü golcüsü olarak biliniyordu.


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