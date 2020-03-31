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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 15:52
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  • 31 Mart 2020 Salı 16:20

Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu

Bundesliga için bir erteleme daha! Tarih belli oldu

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Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen Almanya'da Bundesliga ve Bundesliga 2'nin, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.

Almanya’da futbol ligleri 30 Nisan’a kadar ertelendi.

Bundesliga CEO’su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya’daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan’da başlatmayı ve 30 Haziran’a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Almanya’da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan’a kadar ertelenmişti.

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