Bundesliga 2'de şov yapan Türk, Galatasaray'ın radarında

Eskişehir, Denizli, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra Bundesliga 2’ye giden Serdar Dursun, Almanya’da tozu dumana katıyor. 16 gole ulaşan başarılı forvet, Galatasaray’ın listesine girdi.
Koronavirüs pandemisinin futbola ekonomik yansımaları nedeniyle transferde bütçe kısıtlamasına gidecek olan Galatasaray uygun maliyetle yüksek performans alabileceği oyunculara yöneliyor.
Bu doğrultuda gündeme Darmstadt 98’de forma giyen gurbetçi golcü Serdar Dursun gündeme geldi. Bundesliga 2’de son derece başarılı işler yapan 28 yaşındaki futbolcu teknik direktör Fatih Terim’in listesine girmeyi başardı.
Almanya’dan genç yaşında geldiği Türkiye’de; Eskişehir, Denizlispor, Şanlıurfa ve Karagümrük formaları giydikten sonra istediği değeri bulamadığını düşünüp kariyerinde yeni bir sayfa açarak Almanya’ya geri dönen Serdar, Greüther Fürth ve Darmstadt’ta yaptıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son olarak takımının AUE’yi deplasmanda 3-1 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyeti getiren oyuncu gündeme damga vurdu. (Hürriyet)
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşü için bir engel kalmadı. Yönetim, Fatih Terim'in isteği halinde, Turan'ın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesine sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasını TRT Spor'a değerlendirdi. SüperLig'in kalan haftalarda şifresi yayınlanma iddialarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Gümüşdağ, Bundesliga'da bir maçı televizyondan 30 milyon kişi izleyebiliyor, o yüzden yayıncı kuruluş için enteresan bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir yerlerde artı çıkarmalıyız" sözlerini kullandı.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Bundesliga 2'de 13; Almanya Kupası'nda 3 toplamda 16 golle Almanya'da adından söz ettirmeye başaran Serdar Dursun, Galatasaray'ın radarına girdi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçları programı açıklandı. Karşılaşmalar 16 ve 18 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.