Bundesliga 15 Mayıs'ta tekrar başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Almanya Bundesliga, 15 Mayıs'ta başlıyor. Angela Merkel kararı yarın açıklayacak.
Reuters'ın haberine göre, Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak. Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.
Bundesliga'nın devamıyla ilgili resmi açıklamanın 6 Mayıs Çarşamba günü yapılması bekleniyor.
(Takvim)
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Ülkelerinden Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin NKoudou, İstanbul Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”