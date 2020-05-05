Bundesliga 15 Mayıs'ta tekrar başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir oynanamayan Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 15 Mayıs tarihinde yeniden başlıyor. Kalan maçların seyircisiz oynanması kararı alınırken resmi açıklamayı yarın Angela Merkel yapacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen Almanya Bundesliga, 15 Mayıs'ta başlıyor. Angela Merkel kararı yarın açıklayacak.



Reuters'ın haberine göre, Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak. Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.

Bundesliga'nın devamıyla ilgili resmi açıklamanın 6 Mayıs Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

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