Bulutları dağıttı!

AKŞAM

Genç teknik adam Fenerbahçe ile dış sahada yakaladığı başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol Bulut, Sarı-Lacivertli takımda görev yapan Otto Baric ve Daum'dan sonra bir ilke imza attı. İlk 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Bulut, tam 16 puanı hanesine yazdırdı.

Geçen sezon deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Teknik Direktör Erol Bulut önderliğinde bu sorununu çözdü. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takımla çıktığı ilk 6 dış saha maçında yenilgi yüzü görmedi ve sahadan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Toplamda 16 puanı hanesine yazdıran Sarı-Kanarya tek puan kaybını ise Galatasaray deplasmanında yaşadı. Erol Bulut, bu başarısıyla da Fenerbahçe’de görev yapan Otto Baric ve Daum’dan sonra bir ilki başardı.



AYNI DÖNEMDE FAZLA GOL ATTI

1997-98 sezonunda Otto Baric, Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk 6 deplasmanda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplamıştı. Erol Bulut, Baric’in bu rekorunu egale etti. Baric’in yanı sıra en son 2003-04 sezonunda Christoph Daum takımın başındayken F.Bahçe, 6 deplasman maçını kaybetmemiş ve ilk 6 mücadeleden 3 galibiyet, 3 beraberlikle ayrılmıştı. Bulut’un Fenerbahçe’si bu 6 maçta 14 kez rakip ağları havalandırdı. Baric’li Fenerbahçe, 11, Christoph Daum’un Fenerbahçe’si ise 12 gol atabilmişti.

AYNI BAŞARI İÇ SAHADA YOK

Son olarak Denizlispor’u Pazar akşamı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, aynı başarıyı ise iç sahada gösteremedi. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut’la Kadıköy’de çıkığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı. Saracoğlu’nda Fatih Karagümrük’ü 2-1, Trabzonspor’u ise 3-1 mağlup eden Sarı-Kanarya, ezeli rakibi Beşiktaş’a tam 15 yıl sonra 4-3, Konyaspor’a da 2-0’lık skorla boyun eğdi. Erol Bulut’un öğrencileri Hatayspor’la ise 0-0 berabere kaldı.