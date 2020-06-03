Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

AKŞAM Özel Haber
Fenerbahçe’de yeni sezon için hoca arayışlarına son nokta koyuldu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce listenin ilk sırasında yer alan Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, bu görüşme sonrası yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Son günlerde de yapılan görüşmeler sıklaştı. Son günlerde sık sık iletişim kurularak kadro yapılanması konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Açıklamanın ise sezon sonunda yapılması bekleniyor.
EKİBİYLE BİRLİKTE İMZAYI ATACAK
Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörleri Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel, Erol Bulut’un teknik ekibinde yer alacak. Bulut’un Alanyaspor da yardımcısı olan Mehmet Yozgatlı da kadroda bulunacak. Erol Bulut, ekibindeki kondisyoner Pantelis Pentelopoulos’u da Fenerbahçe’ye getirmeyi planlıyor. Bulut’un ekibinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Tuncay Şanlı, Semih Şentürk gibi isimlerin de teknik kadroya katılma ihtimali bulunuyor.
SERKAN REÇBER ÖN PLANA ÇIKTI
Sportif Direktör Emre Belözoğlu da kendi ekibi konusunda da görüşmeler yapıyor. Belözoğlu yardımcısı konusunda Orhan Ak ile anlaştı. Resmi olarak göreve başlamayan Ak, oyuncu tarama konusunda Belözoğlu’na yardımcı olur. Scout ekibinin başına geçecek isim konusunda ise Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ismi ön plana çıkmış durumda… Görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
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