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  • 19 Mart 2020 Perşembe 08:00
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 08:29

Bulut yıldız dolu

Bulut yıldız dolu

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Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.

Üst üste kötü geçen iki sezonun ardından yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe’de operasyon düğmesine basıldı. Teknik Direktör konusunda birçok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Erol Bulut’tan söz aldı. 45 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesi bu sezon sonunda bitecek ve sorunsuz olarak istediği kulüple masaya oturabilecek. Ancak iş onunla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe, Alanyaspor’un 29 yaşındaki sol beki N’Sakala ve 34 yaşındaki forveti Papiss Cisse’yle de şimdiden anlaştı. Her iki futbolcu da tıpkı teknik direktörleri gibi sezon sonunda boşa çıkacak. Finansal Fair Play kıskacındaki Kanarya, bu “üçlü” hamlesiyle birlikte hem hoca, hem sol bek, hem de forvet sıkıntısını tek hamlede giderecek. Erol Bulut’un teknik kadrosunda Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de bulunacak.

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Bulut yıldız dolu
Bulut yıldız dolu

Bulut yıldız dolu

Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.

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