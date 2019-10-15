Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8911
  • 6,4939
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bulgaristan'daki skandalın ardından istifa geldi!

Bulgaristan'daki skandalın ardından istifa geldi!

Bulgaristan'daki skandalın ardından istifa geldi!

Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.

Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.

Mihaylov'un istifası BFS'nin Cuma günü yapacağı olağanüstü oturumunda ele alınacak.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Amine Gülşe'den Mesut Özil'e romantik kutlama
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
Ünlü oyuncu mahkemeye koştu... 'Bana şiddet uyguluyor!'
<p>Bangkok Post´un haberine göre, kurtarma ekipleri, Krabi bölgesindeki bir kanalizasyondan 4 metre

4 Metrelik Kral Kobra Yılanı Kanalizasyondan Çıkarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlülerin Milli Takım mesajları

İstanbullular güne sis ile uyandı