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Bulgar hocadan Nedelev müjdesi

Bulgar hocadan Nedelev müjdesi

Botev Plovdiv’in Teknik Direktörü Spasov, “Nedelev’e yurt dışından çok sayıda teklifler var ve bize gideceğini söyledi” diyerek Trabzonspor’la anlaşmayı açıkladı.

AKŞAM

BADOU Ndiaye’yi alarak kadrosunu güçlendiren Trabzonpor, Bulgaristan’ın Botev Plovdiv takımında top koşturan 26 yaşındaki Todor Nedelev için de gün sayıyor. Karadeniz ekibinin her konuda anlaştığı oyuncunun resmen açıklanması bekleniyor. Ancak, Trabzonspor’dan önce Botev Plovdiv Teknik Direktörü Ferrario Spasov, Bulgar basınına konuştu. Spasov konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Nedelev ve Dimitrov’a yabancı kulüplerden teklif var. Nedelev yurt dışında oynama zamanı geldiğini ve ayrılacağını bana bildirdi. İkisi de yeri doldurulamaz oyunular. Transfer yapmak zorundayız” dedi. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Nedelev, Bulgaristan liginde 18 karşılaşmada 7 gol atıp, 3 de asist yaptı.


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