Bulgar basını, Rafael Forster'ın gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı

Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.



Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.

BULGAR BASINI DUYURDU

Topsport.bg’nin haberine göre, Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

SATACAKLAR

Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.

(Fotomaç)