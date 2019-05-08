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Bülent Yıldırım için flaş iddia!

Bülent Yıldırım için flaş iddia!

Süper Lig’de hafta sonunda Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı yöneten Bülent Yıldırım’a Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen not belli oldu. Tecrübeli hakemin oldukça düşük not aldığı ve sezonu kapattığı öne sürüldü.

Derbi maçtan sonra Beşiktaş camiasının büyük tepki gösterdiği hakemle ilgili olarak TRT Spor’da yayınlanan Gündem Futbol programında Sabah gazetesinden Fatih Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldırım’ın bu sezonu kapattığını kaydeden Fatih Doğan, yayında şunları ifade etti: ‘”Galatasaray-Beşiktaş derbisini yöneten Bülent Yıldırım sezonu kapattı. Önümüzdeki yıl sözleşme yapılmayacağı bilgisi de mevcut. MHK, derbi yönetiminden dolayı hoca 42 puan vermiş. 42 puan rezil ve kötü bir yönetim anlamını taşır.”

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