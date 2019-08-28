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  3. Bülent Uygun'dan flaş Mbaye Diagne iddiası: Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiler

Bülent Uygun'dan flaş Mbaye Diagne iddiası: Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiler

Bülent Uygun'dan flaş Mbaye Diagne iddiası: Galatasaray'a 12 milyon Euro teklif ettiler

Son olarak Al Rayyan'ı çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'yle ilgili konuştu.

Son olarak Al Rayyan'ı çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, Galatasaray'ın santrforu Mbaye Diagne'yle ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Bülent Uygun, Diagne'ye Katar ekibi Al Gharafa ve Al Rayyan'ın talip olduğunu ifade etti.

Radyospor'a konuşan Bülent Uygun, "Katar'da 5 yıl boyunca çalıştım. Bu süre içinde Mbaye Diagne'nin transferi gündeme geldi. Falcao Galatasaray'a transfer olacak ve Diagne büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak. Diagne için Katar'dan Al Gharafa ve Al Rayyan'ın girişimi oldu. Benim kulağıma gelen bonservis bedeli ise 12 milyon Euro" dedi.

Öte yandan Mbaye Diagne'nin adı son olarak Rusya'dan Spartak Moskova ile anılmaya başlandı.

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