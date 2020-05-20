Bülent Uygun transfer politikalarını anlattı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, transfer politikalarını açıkladı.

Scout ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirteren Uygun, "Genç ve yetenekli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Transfer komitemiz, incelediği oyunculara ait raporları bana iletecekler. Ben de oluşturmak istediğim yapıyla ilgili belirlediğim oyuncuların transferi için onay vereceğim. Genç, dinamik bir ekip kurmayı planlıyorum" diye konuştu.



Yeşil-siyahlı ekipteki geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Uygun, "Takım olarak çalışmalarımızı sürdürüp güç depoluyoruz. Maçların başlamasının ardından taraftarımızı mutlu edecek sonuçlar almak istiyoruz. Denizlispor ligi kazasız belasız bitirecektir. Hak ettiğimiz yerde sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Sezonu iyi bir konumda tamamlarsak gelecek yıl da takımın başında kalmak istiyorum" dedi.