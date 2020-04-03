Bülent Uygun, TFF'nin 'ligler en erken haziran ayında başlayabilir' açıklamasını değerlendirdi

Yaklaşık 60 günlük bir aranın olacağını ifade eden deneyimli teknik adam, "Teknik direktörler artık başka idman metodları geliştirecek. Futbolcuların sürekli sağlıklı vatandaşlarımızın yaptığı gibi evlerinden çalışması handikap olur. Bu programa göre bizler de farklı antrenman yöntemlerini bulacağız. Ancak öncelikle sağlığımızı düşüneceğiz" dedi.
Haziran ayında liglerin oynatılması durumunda taraftarları da düşünmeleri gerektiğini ifade eden Uygun, "15 Temmuz'da halkımız nasıl darbe girişimine sokaklara çıkarak dur dediyse, arma sevdası için de statlara gelecektir. Bu nedenle maçlar seyircili oynanırsa statlarımızda da sosyal mesafeyi korumalıyız. Kapasitenin yarısı kadar futbolsever maçlara alınabilir. Yaradandan ötürü bizler yaratılanı seviyoruz. Halkımızı düşünmeliyiz. Dediğim gibi Koronavirüs salgınını atlatmak ve sağlıklı bir yapıya kavuşmak en öncelikli isteğimiz" yorumunu yaptı.
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.