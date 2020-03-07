Bülent Uygun: Sonuçta karşınızda Fenerbahçe var

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

"MAÇ ÖNCESİ 1 PUAN İYİ OLABİLİRDİ AMA..."

Maç öncesinde bir puan bizim için mutluluk verici olabilirdi. Sonuçta karşımızda Fenerbahçe var. Ancak son dakika gelen golle alınan 1 puan, tabi buradan 3 puanla ayrılmak çok daha iyi bir netice olacaktı bizim için.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 5 NET POZİSYON KAÇIRDIK"

Rakibin kalitesi, kadro yapısına baktığında eksikleri bile olsa bugün karşınızda Fenerbahçe var. Çok zor bir maçın beklediği ortamda taktik anlamda doğru işler yapmaya çalıştık. Yediğimiz 2 gol bizim 1 puanla dönmemize neden oldu. 5 net pozisyon kaçırdık. Bu da Denizlispor'un iyi yolda olduğunun göstergesi.