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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:45
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 22:45

Bülent Uygun: Sonuçta karşınızda Fenerbahçe var

Bülent Uygun: Sonuçta karşınızda Fenerbahçe var

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Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig 25. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

"MAÇ ÖNCESİ 1 PUAN İYİ OLABİLİRDİ AMA..."

Maç öncesinde bir puan bizim için mutluluk verici olabilirdi. Sonuçta karşımızda Fenerbahçe var. Ancak son dakika gelen golle alınan 1 puan, tabi buradan 3 puanla ayrılmak çok daha iyi bir netice olacaktı bizim için.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 5 NET POZİSYON KAÇIRDIK"

Rakibin kalitesi, kadro yapısına baktığında eksikleri bile olsa bugün karşınızda Fenerbahçe var. Çok zor bir maçın beklediği ortamda taktik anlamda doğru işler yapmaya çalıştık. Yediğimiz 2 gol bizim 1 puanla dönmemize neden oldu. 5 net pozisyon kaçırdık. Bu da Denizlispor'un iyi yolda olduğunun göstergesi.

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