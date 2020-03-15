Bülent Uygun Denizlispor'u uçurdu!

Denizlispor'la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa deplasmanından 2-0 yenik ayrılan Bülent Uygun, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahce ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparlayıp fark yarattı. Bu sezon özellikle iç sahada çok kötü sonuçlara imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı.
Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Seyircisiz maçların tadı olmasa da koronovirüs salgınına alınan her önlemin destekçisiyiz. Allah milletimize zeval vermesin, önce sağlığımız gelir. Karşılaşmanın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Bu galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkıyor. Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız" diye konuştu. Yukatel Denizlispor gelecek hafta deplasmanda zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.
RODALLEGA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Denizlispor'da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu. Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6'ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı.
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