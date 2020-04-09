Bülent Uygun: Bu sezon küme düşme kaldırılmalı, ertesi yıl 5 takım düşebilir

Olağanüstü bir yıl geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Lig yeni sezonda 22 takımla oynansın. Ertesi yıl 5 takım küme düşebilir. Şampiyonun kim olmasından ziyade düşmenin olmaması gerekiyor" diye konuştu.
Bülent Uygun, 20 takımlı lige geçilebileceği önerisinde de bulundu. Uygun, "Yeni sezonda 4 takım alttan çıkarsa Süper Lig'de 22 ekip mücadele eder. Sonraki sene ise 5 takım küme düşer, 3 takım çıkar ve 20'li ligler olur. Böylece Türk sporcuların daha çok oynayarak gelişim kaydedeceği bir lige sahip oluruz. Yabancı oyuncu sayısı da kademeli olarak 10 veya 8'e düşebilir" dedi. Tecrübeli teknik adam, verilen arada mental antrenmanların yoğun olarak yapıldığını, sporcuların psikolojilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
SPONSORA TEŞEKKÜR
Denizlispor, koronavirüs salgınında tüm dünya ekonomilerinin yanı sıra futbol ekonomisinde de sorun yaşanan dönemde kulübe destek olan isim sponsoru Yukatel'e teşekkür mesajı yayınladı. Sponsorlarının yeni sezon sponsorluk bedelinin 100 bin Euro tutan kısmını bu dönemde şimdiden kulübe ödediğini duyuran yeşil-siyahlı yönetim, "Sezon öncesi yapılan anlaşma sonucu 1 milyon 200 bin Euro bedel ile isim ve forma sponsorumuz olan Yukatel GMBH, zor günlerimizde yanımızda olmaya devam ediyor. Yukatel, yaşanan ekonomik krizde kulübümüze destek amacıyla 2020-2021 sezonunda ödeyeceği sponsorluk ücretinin 100 bin Euro'sunu kulübümüze göndermiştir. Kulübümüze katkıları ve bize duydukları güven için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.
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