Bülent Uygun: 7 futbolcumuz sakat ama kazanmayı bildik

Uygun, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde elde ettikleri galibiyet dolayısıyla sevinçli olduklarını belirtti.
Galibiyeti seyircilerine hediye ettiklerini kaydeden Uygun, "Onlar dualar ederek ve evlerinin çatılarına çıkarak bize sevgilerini gösterdiler, armalarına destek verdiler. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Bizim için insan çok önemli. Devletimiz her türlü tedbiri en güzel şekilde alıyor. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen biz ülkemizde alınan tedbirlerle inşallah çok kısa zamanda bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Uygun, şöyle devam etti:
"Rakibimizin gayet başarılı bir profili olmasına rağmen, onları iyi analiz ettik. Üst sıralara tekrar tırmanabilmek ve kaos ortamından çıkmak için 3 puan çok önemliydi. Evimizde 3 puanı kazandık. Tüm futbolcularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. 7 futbolcumuzun sakatlığına rağmen kazanmasını bildik. İnşallah önümüzdeki Demir Grup Sivasspor maçına hazırlıklarımızı yapacağız. Milli maç arasında sakatlarımız düzelecek ve daha da iyi bir Denizlispor'u izletmeye çalışacağız."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
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Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.