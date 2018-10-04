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Bülent Korkmaz'ın Galatasaray karşısında hedefi 3 puan

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

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Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü aile bağları olan,  bir bütün halinde zorluk ve güçlüklerin üstesinden gelebilecek karaktere sahip  oyuncu ve teknik ekibe sahip olduğunu belirtti.

Sezon öncesi çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, buna rağmen  kamplarda ve sezonun geride kalan bölümünde çok iyi çalıştıklarını kaydeden  Korkmaz, bu sayede ligdeki konumlarına ulaştıklarını ifade etti.

"Şu anda iyi yolda olduğumuzu gözlemliyoruz." diyen Korkmaz,  sakatlıkları bulunan Charles, William Vainqueur, Mevlüt Erdinç ve Abdelaziz  Barrada ile henüz hazır olmayan Olcan Adın'ın takıma katılmasıyla oluşacak  rekabet ortamında performanslarının daha da yükseleceğine inandığını aktardı.

"Gerçekçi olmaktan yanayız"

Antalyaspor için bu sezonun bir geçiş dönemi olduğunu vurgulayan  Korkmaz, "Gerçekçi olmaktan yanayız. Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz.  Üst sıralara oynayan bir takım değiliz, bunu açıkça söylüyorum. Hedefimizi maç  maç düşünüyoruz. Bu seneyi geçersek, gelecek yıllarda Antalyaspor'un önünün çok  açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Korkmaz, ekibiyle Antalyaspor'un başarısı için aidiyet duygusuyla  çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularla birlikte Galatasaray'ı yenmek için de elimizden gelenin  en iyisini yapacağız. Antalyaspor olarak kendi evimizde, taraftarımızın önünde  Galatasaray'ı yenmek için uğraşacağız. Bunun için çabalayacağız. Galatasaray'ın  oyuncu grubuna, bütçesine ve geçmişine baktığınız zaman, tabii ki Şampiyonlar  Ligi'nde oynayan bir oyuncu grupları var. Ülkelerinin milli takımında oynayan  oyuncuları var. Ancak biz bunu bir dezavantaj olarak görmüyoruz. Oyuncularımı  motive etmeme de gerek yok. Bu tür maçlarda kendi kendilerine motive oluyorlar.  Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." 

"VAR, doğru bir sistem"

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, Video Yardımcı Hakem (VAR)  sisteminin skoru ve oyunun gidişatını etkileyen durumlarda adaletli olduğunu  vurgulayarak, ilk 7 haftada lehlerine ve aleyhlerine kararların çıktığını  söyledi.

Korkmaz, İngiltere Premier Lig'de VAR sisteminin uygulanmadığını  hatırlatırken, "Premier Lig'de gol pozisyonlarında verilmeyen penaltılar ve  verilmeyen kırmızı kartlar da eleştiri konusu oluyor. Dolayısıyla VAR, doğru bir  sistem. Bu sistem daha akıcı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini  kullandı.

"Genç oyuncularda öğrenme isteği yok"

Antalyaspor'da ışık veren, takımın bir parçası olduğunu gösteren,  yeteneğini ortaya koyan genç oyunculara ligde ve Türkiye Kupası'nda şans  verdiğini dile getiren Korkmaz, genç oyuncuların öğrenme isteklerinin olmadığını,  bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Bülent Korkmaz, futbolun eskisi gibi olmadığını, genç oyuncuların  tesis, Avrupa liglerini canlı izleme gibi imkanlarının bulunduğunu vurgulayarak,  şöyle konuştu:

"Genç oyuncularda öğrenme isteği yok. Öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi  isteyen bir oyuncu grubu olması gerekiyor. Üzerine basarak söylüyorum, sokak  futbolunun tekrar dönmesi lazım. Öğrencilerin, okulda hangi spora yatkınsa o spor  dalında geliştirilmesi lazım. Bu başlangıç, sonra altyapılarda çok iyi eğitmenler  olması gerekiyor. O eğitmenleri de eğitime gönderip, doğru eğitimi alıp  oyunculara onu vermesi lazım. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı zincir."

(AA)

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