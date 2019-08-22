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aksam.com.tr
  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:08
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  • 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:09

Bülent Korkmaz'dan Denizlispor yorumu

Bülent Korkmaz'dan Denizlispor yorumu

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında kazanmak istediklerini belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yukatel Denizlispor maçında gülen taraf olmak istediklerini söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantıda, geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda güzel oyunla 1-0 mağlup edip, Süper Lig'e iyi başlangıç yaptıklarını kaydetti.

Zorlu İzmir deplasmanından üç puanla dönmenin önemli olduğuna işaret eden Korkmaz, Süper Lig'in 2. haftası 25 Ağustos Pazar günü Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Korkmaz, geçen hafta Yukatel Denizlispor'un sahasında Galatasaray'ı yenerek iyi takım olduğunu gösterdiğini belirterek, "Çok iyi oyuncuları var. Zor bir maç olacak her maç gibi. Bu maça hazırlanıyoruz. Hafta sonu taraftarımızla beraber, güzel oyun, iyi mücadele sonunda gülen taraf biz oluruz diye düşünüyoruz. Oyun planımızı, taktik anlayışımızı hafta sonuna göre düzenlemeye başladık." dedi.

Teknik direktör Korkmaz, Japonya Ligi takımlarından Jubilo Iwata'da forma giyerken kırmızı-beyazlı kulübe transfer edilen 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak'ın takıma katkısının olacağına inandığını vurguladı.

Forvet arayışlarının devam ettiğine değinen Korkmaz, kulübün bütçesine uygun, iyi oyuncu bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Korkmaz, sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Amilton'un Yukatel Denizlispor maçında forma giyip giyemeyeceğinin henüz netleşmediğini ifade etti.

(AA)

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