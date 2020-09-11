Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrılma kararı aldı

Bülent Korkmaz’ın transfer konusunda yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle Konyaspor’dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.
Roma'nın 30 yaşındaki sağ beki Bruno Peres için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İtalyan ekibiyle geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Brezilyalı futbolcunun bu yaz takımdan ayrılacağı belirtiliyor.